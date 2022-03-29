Попова: в мире нет вариантов COVID-19, представляющих тревогу для РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, что в мире нет тех новых вариантов COVID-19, которые могли бы вызвать тревогу у властей РФ, сообщает РИА «Новости».

«Новых вариантов, которые бы представляли нам какую-то тревогу, на сегодняшний день в мире нет», — сказала она.

Ранее Попова рассказала, что в России доля штамма коронавируса «омикрон» составляет 98% среди зафиксированных случаев заражения.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная отмечала, что отмена масочного режима — решение, основанное на текущей эпидемиологической ситуации, которое может быть изменено в случае ухудшения обстановки.

Оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки, 29 марта, в России зарегистрировано 19 660 случаев заражения коронавирусом.