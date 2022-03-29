«Мужское государство»* добавили в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Группировка «Мужское государство» (запрещена в России) добавлена в официальный перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, о чем свидетельствуют данные сайта ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть, организации: межрегиональное объединение «Мужское государство», — указано в перечне.

Иск прокуратуры Нижегородской области о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории России объединения «Мужское государство» поступил в Нижегородский областной суд в начале октября 2021 года. В качестве административных ответчиков были указаны незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство», а также Владислав Поздняков, Дмитрий Губанов и Игорь Носов.

Ранее Минюст России внес «Мужское государство» в список экстремистских организаций.

*организация запрещена в России