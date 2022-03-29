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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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В Роспотребнадзоре допустили возвращение масочного режима

Профессор Пшеничная допустила возвращение масочного режима при ухудшении эпидситуации

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Отмена масочного режима в ряде регионов России является решением, основанным на текущей эпидемиологической ситуации и в случае ее ухудшения может быть изменено. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий с 15 марта антиковидные ограничения, действовавшие с весны 2020 года. В городе перестал быть обязательным масочный режим, измерение температуры работников предприятий и организаций, установка разделительных перегородок на рабочих местах. В регионах также постепенно снимают коронавирусные ограничения.

В России за минувшие сутки госпитализировали 4 932 человека с коронавирусом, что на 48,5% меньше, чем днем ранее. При этом за последние 24 часа в стране зарегистрировано 19 660 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии — 17 803 503.

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Коронавирус 2019-nCoV
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