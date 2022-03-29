В ЭИСИ назвали лучшие меры по импортозамещению за неделю

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал в своем Telegram-канале топ мер по импортозамещению за неделю.

«Пермская компания «ВИПАКС» разработала импортозамещающее программное обеспечение для видеонаблюдения. Продукт поможет потребителям решать задачи, связанные с охраной, вне зависимости от дефицита комплектующих.

Центр разработки инновационной гражданской продукции «Октава ДМ» представил линейку новых слуховых аппаратов. Компания намерена полностью заместить импортируемые в РФ слуховые аппараты.

Биотехнологическая производственная компания «Биоджет» (входит в группу «Фармэко») будет производить препараты для таргетной терапии онкологических заболеваний.

Растет спрос на продукцию единственного на Дальнем Востоке завода энергетического машиностроения «Дальэнергомаш» в связи с отсутствием импортной техники. Разработка хабаровского предприятия – воздушный нагнетатель «AERO IM» 160/1.6 – превосходит по своим характеристикам многие зарубежные аналоги. Все изделия производятся из отечественных материалов.

Компания «НеоКор» в Кемеровской области внедряет разработки НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и производит биопротезы для сердечно-сосудистой хирургии. Компания готова увеличить производство и занять 90% рынка биопротезов клапанов сердца», — сообщается в Telegram-канале.

Ранее ЭИСИ назвал топ региональных мер социальной поддержки в период санкционного давления.