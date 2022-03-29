В Тюменской области осваивают производство инновационной школьной мебели

В Ялуторовске, несмотря на санкции, осваивают производство инновационной школьной мебели. Парты и стулья отличаются тем, что в них встроен газолифт, который позволяет регулировать высоту.

Школьную мебель начали производить в Ялуторовске в 2016 году. В месяц производят от 500 до тысячи комплектов, а стоимость продукции в три раза меньше немецких аналогов. В процессе производства на предприятии используют устойчивую к стиранию порошковую краску.

Некоторые этапы происходят полностью в автоматическом режиме. Во время вырезки столешниц фрезерный станок по заранее загруженной программе делает отверстия в нужных местах и убирает лишние участки. Как отметил исполнительный директор Вячеслав Панин, новые экономические условия никак не повлияли на процесс. Он добавил, что произведенную мебель продолжают использовать в Тюменской, Курганской, Свердловской, Московской и Челябинской областях.

Благодаря программе поддержки от государства ялуторовское предприятие планирует наладить поставки не только в Россию, но и за рубеж.