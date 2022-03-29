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Стало известно, в какие соцсети перешло большинство блогеров после блокировки Instagram*

Perfluence: блогеры в два раза чаще выбирают «ВКонтакте», чем Telegram

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Depositphotos

После блокировки Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) блогеры в два раза чаще выбирают «ВКонтакте», чем Telegram, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков платформы Perfluence.

«За период с 15 февраля по 16 марта динамика активности постинга на платформе показала, что количество публикаций в Instagram снизилось на 30% (с 4109 публикаций в день до 1622). При этом доля присутствия блогеров в социальной сети уменьшилась не более чем на 15%. Важно отметить, что количество ежедневных публикаций в Instagram снизилось примерно на 1,5 тыс. из-за ухода некоторых клиентов как из инфополя, так и из сети Instagram», — указано в исследовании.

Аналитики собрали до 300 тыс. публикаций, при этом из 140 тыс. блогеров, сотрудничающих с платформой Perfluence, большинство — именно блогеры в Instagram. 35 тыс. человек ведут блоги в VK, почти семь тыс. — в Telegram, и еще шесть тыс. — в YouTube.

Также значительная часть блогеров обитала в TikTok, однако после введения ограничений по публикации контента в этой социальной сети, количество публикаций сократилось в 30 раз. Основной причиной этого стал уход рекламодателей, а не ограничения, которые были преодолены блогерами спустя два-три дня.

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