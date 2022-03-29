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Прокуратура просит условные сроки для двух экс-глав департаментов МЧС РФ

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РИА «Новости»

В Таганском суде Москвы прокуратура в ходе прений сторон попросила приговорить к трем годам условно каждого из двух бывших директоров департаментов МЧС России. Им вменяют нецелевое использование более 1,7 млрд рублей при закупке самолетов-амфибий Бе-200. Об этом пишет ТАСС.

Приговор планируется огласить 31 марта. Никто из фигурантов дела свою вину не признал.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух экс-глав департаментов МЧС России и направила в Таганский суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемые ранее занимали должности директора финансово-экономического департамента МЧС России и директора департамента развития МЧС. По версии следствия, они умышленно израсходовали средства федерального бюджета на сумму более 1,7 млрд рублей, предназначенные для финансирования заключенного в мае 2011 года государственного контракта, на цели, не соответствующие условиям их получения. Подробностей не приводится.

Источник рассказал ТАСС, что речь идет о закупке самолетов Бе-200. На скамье подсудимых оказались Раис Ахмадеев и Александр Томашов. Дело было возбуждено еще в 2017 году, поводом стало исполнение контрактов МЧС по поставке для нужд ведомства самолетов-амфибий Бе-200.

Отмечается, что новая спецтехника так и не была поставлена, а бюджетные средства были потрачены на покупку другой спецтехники — автомобилей, вертолетов Ми-8. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Центральный районный суд Кемерова признал бывшего начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилю Комкову виновной в получении 7 млн рублей взятки от застройщика торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Согласно всем инкриминируемым ей преступлениям, Комкова проведет в колонии общего режима 18 лет. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере 80 млн рублей. Женщина лишена права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет.

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