В Ирландии сорвали герб с ворот посольства России

Протестующие у посольства России в Ирландии против спецоперации в Донбассе сорвали с ворот диппредставительства герб и атаковали автомобиль одного из дипломатов, сообщает ТАСС.

«Третий день подряд идут демонстрации. Во время вчерашней акции протеста демонстранты сорвали герб и атаковали машину советника-посланника, несмотря на присутствие полиции», — сообщил представитель посольства.

По предварительной информации, на митинге присутствует около 200 человек, преимущественно представители украинской диаспоры. Дипломат уточнил, что сотрудник посольства не пострадал, а машине был нанесен незначительный ущерб.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.