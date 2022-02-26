Почти 118 тысяч беженцев с Донбасса пересекли границу с Россией

Количество жителей Донбасса, которые были эвакуированы в Россию, достигло почти 118 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Речь о числе беженцев, пересекших границу с РФ с 18 февраля.

«По данным на утро субботы [26 февраля], границу России пересекли более 117,8 тыс. человек, свыше 74 тыс. из которых имеют украинское гражданство, более 43 тыс. — российское», — уточнили в ведомстве.

Большая часть прибывших в Россию беженцев проживает у знакомых или родственников. Для тех, кому некуда обратиться, организовали пункты временного размещения.

Число российских регионов, принявших эвакуированных жителей Донбасса, выросло до 19.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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Также глава ДНР Денис Пушилин пообещал снизить или отменить налоги на освобожденных территориях.