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Врач назвал фактор, обостряющий последствия коронавируса

Отоларинголог Зайцев: холодный климат способен усилить последствия заболевания COVID-19

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что холодный климат в России может стать одной из причин усиления последствий COVID-19. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, минусовые значения на столбиках термометров могут пагубно сказаться на здоровье и адаптации после перенесенного вируса.

«Хронические заболевания после коронавируса однозначно могут быть, однозначно есть, и однозначно будут. Если говорить о россиянах, то история осложняется тем, что у нас плохой климат по сравнению с южными странами, континентами, и для нас холодовые нагрузки — это целое испытание в течение всего холодного сезона», — предупредил Зайцев.

Отоларинголог Иван Лесков допустил, что в крупных мегаполисах негативно влияет на последствия коронавирусной инфекции экологическая обстановка.

«Один из компонентов выхлопных газов, это монооксид азота. Очень нестойкое соединение. Оно существует после образования в воздухе до минуты, потом присоединяется второй атом кислорода и становится более-менее на что-то похожим», — отметил медик.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о медленном росте доли «стелс-омикрона».

Также эпидемиолог Дмитрий Константинов предостерег переболевших COVID-19 от поездок на море.

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Коронавирус 2019-nCoV
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