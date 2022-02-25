Бастрыкин поручил наладить сотрудничество с правоохранительными органами ДНР и ЛНР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин по итогам рабочей поездки в Ростовскую область поручил наладить сотрудничество с правоохранительными органами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте СК.

Соответствующие поручения были даны управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК, а также главному следственному управлению СК.

Одним из приоритетов сотрудничества названо расследование преступлений на территории Донбасса.

Кроме того, Бастрыкин поручил оперативно завершить расследование по уголовным делам о преступлениях вооруженных сил Украины против мирного населения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины.

23 февраля стало известно, что СК возбудил 400 дел о военных преступлениях в Донбассе.