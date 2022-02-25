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#Операция на Украине #Коронавирус
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Жителей Киева полиция не пустила на поезд до Львова

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Жителей Киева, которые хотели попасть на поезд во Львов, оттеснила полиция, сообщает РИА «Новости».

На видео слышны сирены, у здания вокзала находится много людей.

Днем ранее в Киеве ввели комендантский час. Мэр города Виталий Кличко предупредил, что в ночное время передвижение по городу запрещено и покидать столицу без ограничений нельзя.

Школы в городе закрылись, больницы продолжают работать, уточнил Кличко. Он призвал киевлян, которые задействованы в работе предприятий системы жизнеобеспечения города, оставаться дома, держать наготове «тревожный чемодан» и документы для того, чтобы оперативно добраться до укрытия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В тот же день украинские власти ввели в стране военное положение. Из столицы стали уезжать местные жители.

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