Песков отреагировал на информацию о 150 тыс. россиян, застрявших на юге страны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию Ростуризма о 150 тыс. российских туристов, застрявших на юге страны из-за закрытия аэропортов. Об этом представитель Кремля рассказал в ходе брифинга.

По его словам, Минтранс РФ ведет работу по этому вопросу и принимает все необходимые меры, но безопасность пассажиров находится в приоритете.

«Такие меры с отменой полетов связаны с соображением безопасности, а возникающие проблемы урегулируются нашими транспортниками», — рассказал представитель Кремля.

Росавиация накануне сообщила, что работа 12 аэропортов в южных российских городах временно приостановлена. До 2 марта закрыты аэропорты Брянска, Белгорода, Орла, Курска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя. Сегодня ведомство запретило полеты над Россией британским авиакомпаниям. Тысячи туристов не могут вернуться домой или улететь на отдых. Во избежание коллапса авиакомпании призывают пассажиров не приезжать в аэропорты, если рейс отменили.