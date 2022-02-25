В Кремле не смогли предоставить информацию о числе жертв среди мирных граждан на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог предоставить информацию о числе жертв среди мирных граждан в ходе специальной военной операции на Украине.

«Нужно у военных спрашивать», — сказал он.

На вопрос журналистов о том, знает ли президент Владимир Путин о погибших, докладывают ли ему об этом, и как долго будет длиться операция, Песков также порекомендовал обратиться к Министерству обороны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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