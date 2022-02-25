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В доме на востоке Москвы произошел взрыв

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В столичном районе Богородское прогремел взрыв, предварительно, причиной инцидента стал бытовой газ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Взрыв произошел в доме, находящемся в 5-м проезде Подбельского.

По данным издания, в результате происшествия окна выбило вместе с рамами.

«Дыма и пламени нет, был слышен крик внутри здания. Пострадал один человек», — уточнили в Telegram-публикации.

Пострадавший при взрыве в жилом доме доставлен в больницу, начата проверка. Официальная причина взрыва в доме на востоке Москвы пока не установлена.

Ранее газ взорвался в жилом доме в Подмосковье.

В прошлом году при взрыве в Москве погибли мужчина и подросток, еще один ребенок попал в реанимацию. СК завел два уголовных дела после взрыва в квартире жилого дома по адресу Малая Набережная, 5 — по статьям 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

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