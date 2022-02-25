МУС заявил о возможности расследовать военные преступления на Украине с 2014 года

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что его ведомство может начать расследование военных преступлений, включая акты геноцида и преступлений против человечества, совершенных на территории Украины с 2014 года, сообщает ТАСС.

«Я напоминаю всем сторонам, ведущим военные действия на Украине, что <...> мое ведомство вправе воспользоваться своими полномочиями и расследовать любой акт геноцида, преступления против человечества или военные преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года», — отмечается в заявлении прокурора.

В тексте подчеркивается, что судебному преследованию подлежат все лица, совершавшие преступления или являющиеся их соучастниками.

Карим Хан заявил о необходимости соблюдения от всех сторон конфликта обязательств в рамках международного гуманитарного права.

В Международном уголовном суде добавили, что они продолжают пристально следить за ситуацией на Украине, и все виновные в жестоких преступлениях будут привлечены к ответственности.

Ранее первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров, выступая в поддержку президента России Владимира Путина, призвал наказать виновных в пытках и многолетних обстрелах мирного населения Донецкой и Луганской республик, поощрении фашизма и геноциде собственного народа.