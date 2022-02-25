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Более 160 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва

В аэропортах Москвы отменили и задержали 161 рейс. Больше всего отмененных вылетов в Шереметьево (61), следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В столичном аэропорту Внуково задержали 9 авиарейсов, а 58 — отменили.

В Домодедово, по последним сведениям, 8 рейсов задержалось и 16 отменилось.

Тем временем в авиагавани Шереметьево 9 рейсов задерживается. В Жуковском нет отмененных или задержанных рейсов.

В конце января в московских аэропортах из-за снегопада отменили или отложили почти 50 рейсов.

Также Росавиация приостановила полеты в южные аэропорты России.

До этого в аэропорту «Шереметьево» произошел пожар на стоянке. Начавшийся пожар в столичной авиагавани смогли локализовать. В результате инцидента никто не пострадал.

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