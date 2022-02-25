Макрон: Франция окажет помощь беженцам с Украины

Франция намерена оказать помощь украинским беженцам, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

«Франция, как и другие страны ЕС, возьмет на себя свою долю ответственности в помощи населению Украины, а также тем, кто покинул украинскую землю и находится на территории ЕС», — добавил Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита Евросоюза по Украине.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины рано утром 24 февраля по поводу ситуации на Украине.

«Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме той, что используем сегодня... Мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин, уточнив, что цель данной операции – защита людей.

«И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — уточнил президент.

Путин заявил, что действия РФ — самозащита от создаваемых для страны угроз, и Россия не может просто наблюдать за происходящим.

По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться о нерасширении НАТО на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Сейчас «военная машина НАТО» вплотную приближается к границам России.