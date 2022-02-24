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Рогозин: МКС может упасть на США из-за санкций против «Роскосмоса»

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter прокомментировал ограничительные меры против российской космической отрасли, назвав их «санкциями Альцгеймера».

Он напомнил, что у России был ограничен доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения с 2014 года, но страна «продолжает делать свои космические аппараты».

«И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя», — отметил Рогозин.

Также глава «Роскосмоса» объяснил, что западные страны уже начали ограничивать использование российских ракет при выводе космических аппаратов на орбиту.

«Вы это уже делаете и планируете окончательно уничтожить с 1.01.2023 года мировой рынок космической конкуренции, вводя санкции на наши ракеты-носители. Мы в курсе. Это тоже не новость. Мы и здесь готовы действовать», — написал он.

Кроме того, добавил Рогозин, Соединенные Штаты ограничили обмены между центрами подготовки космонавтов и астронавтов, в то время как коррекция орбиты станции, а также ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится при помощи российских грузовых кораблей «Прогресс МС».

«Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски - ваши. А вы к ним готовы? Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни», — резюмировал глава «Роскосмоса».

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России в сфере высоких технологий. По его словам, США и их союзники намерены сократить российский импорт высокотехнологической продукции на 50%, что ударит по аэрокосмической промышленности страны, в том числе по космической программе.

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