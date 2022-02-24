ФСБ опубликовала видео поврежденного обстрелами ВСУ российского нефтегруза

ФСБ показала видео повреждений на борту российского судна SGV-FLOT, которое подверглось ракетному обстрелу в Азовском море со стороны Вооруженных сил Украины. Ролик опубликован РИА «Новости».

Два гражданских судна подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Украины в акватории Азовского моря. Вторым судном, пострадавшим от обстрелов, стал Serafim Sarovsky.

Судоходство в Азовском море было приостановлено, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в морской сфере.

Росавиация также приостановила работы 12 аэропортов на юге России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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