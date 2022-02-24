СК напомнил об ответственности за участие в незаконных митингах

Следственный комитет напомнил об ответственности за организацию, проведение и участие в несанкционированных акциях. Сообщение размещено на сайте ведомства.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой, Следственный комитет Российской Федерации предупреждает об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций», — говорится в сообщении.

В СК подчеркнули, что последствиями подобных действий может стать привлечение к ответственности «вплоть до уголовной».

«Законодателем предусмотрено суровое наказание за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти. Согласно нормам Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы. Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу», — отметили в ведомстве.

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