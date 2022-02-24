Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Глава ЛНР заявил, что в республике «все проходит в штатном режиме» 16:47
Минобороны РФ: в Донбассе сбит боевой вертолет ВСУ и 4 беспилотника Bayraktar 16:46
В Краснодарском крае разорвался боеприпас, прилетевший со стороны Украины 16:46
Миланский театр «Ла Скала» выступил с обращением к Валерию Гергиеву 16:42
Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение в ходе спецоперации на Донбассе 16:41
Пасечник заявил о «сокрушительных ударах» по военным объектам Украины 16:41
Захарова: США отказали России в переговорах еще до начала операции... 16:39
Украинским военным позволят безопасно выйти из районов проведения операции 16:38
Солист ABBA Бьорн Ульвеус разводится с супругой после 41 года брака 16:37
Чехия приостанавливает выдачу виз россиянам 16:36

СК напомнил об ответственности за участие в незаконных митингах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Следственный комитет напомнил об ответственности за организацию, проведение и участие в несанкционированных акциях. Сообщение размещено на сайте ведомства.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой, Следственный комитет Российской Федерации предупреждает об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций», — говорится в сообщении.

В СК подчеркнули, что последствиями подобных действий может стать привлечение к ответственности «вплоть до уголовной».

«Законодателем предусмотрено суровое наказание за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти. Согласно нормам Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы. Следует помнить, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу», — отметили в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть