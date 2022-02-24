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В Баку рухнул строящийся дом, под ним остались люди

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Наталья Губернаторова

В Наримановском районе Баку 24 февраля рухнул строящийся дом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В настоящее время на месте находятся сотрудники прокуратуры, они устанавливают причины происшествия.

«По предварительным данным, несколько человек в результате обрушения пострадали. Общественности представят дополнительную информацию», — говорится в сообщении.

Согласно информации азербайджанских СМИ, под завалами есть люди.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Обводном канале рухнула часть здания «Красного треугольника», в результате пострадала женщина.

В начале февраля восемь человек пострадали при обрушении навеса в горнолыжном центре «Саклыкент» в турецкой Анталье.

В сентябре прошлого года в Пермском крае пешеходный переход рухнул на автомобили.

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