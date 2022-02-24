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Украина закрыла все пункты пропуска на границе с Белоруссией

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Gleb Garanich/Reuters

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Украиной.

«По имеющейся информации, все пункты пропуска Украины на границе с Белоруссию приостановили свое функционирование на неопределенный срок», — говорится в Telegram-канале комитета.

Однако в публикации также отмечается, что по информации украинской стороны, пропуск через украинско-белорусскую границу граждан Белоруссии, возвращающихся на родину, будет осуществляться через КПП Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня).

В свою очередь белорусская сторона не прекращала оформление лиц и транспортных средств.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину пойти на уступки России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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