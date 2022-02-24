Белгородский губернатор заявил о разрушениях из-за снарядов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о шести эпизодах разрушений из-за снарядов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть… разрушения, насчитали шесть эпизодов», — сказал Гладков на заседании областной думы.

Также губернатор сообщил отмене занятий в школах и детских садах в муниципалитетах Белгородской области, которые граничат с Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.