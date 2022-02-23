В России госпитализировали еще 16 349 человек с COVID-19

В России госпитализировали еще 16 349 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Всего за прошедший день коронавирус подтвердился у 137 642 человек, вылечились 179 203, скончались 785.

Большинство случаев заражения было выявлено в Петербурге (9 794), Москве (5 664), Красноярском крае (5 473), Новосибирской области (4 841) и Пермском крае (4 520).

За весь период пандемии коронавирус был зафиксирован у 15 795 570 жителей России, выздоровели 12 836 228, умерли 347 816.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сейчас в стране циркулируют два штамма коронавируса — «омикрон» и «дельта» — их соотношение составляет 1 к 2.