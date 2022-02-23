В Казахстане рассказали о смерти шести участников беспорядков из-за «недозволенных методов дознания»

Шестеро задержанных во время массовых беспорядков, содержащиеся в СИЗО, скончались — по предварительным данным, из-за «недозволенных методов дознания», сообщает агентство «КазТАГ».

«Буквально на днях мы приняли к производству уголовные дела по фактам применения недозволенных методов дознания <...> Нам переданы не все подобные дела, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия, точнее сказать, смерть задержанных. По нашим сведениям, при таких обстоятельствах погибли два человека в условиях ИВС Алматы, трое — в Восточно-Казахстанской области и один человек — в Талдыкоргане», — рассказал начальник службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.

Он уточнил, что прокуратура разбирает дело о пытках и насилии в отношении жителей Талдыкоргана.

«По данным фактам расследования продолжаются, об их результатах мы обязательно проинформируем. Но могу сказать, что массового характера такие преступления не носят», — пояснил Ожаров.

Ранее генпрокурор Казахстана отчитался о расследовании пыток манифестантов.