В Новосибирске мужчина напал на девочку с ножом и украл у нее рукавицы

Сотрудники полиции задержали в Новосибирске мужчину, который ранее напал с ножом на 11-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте МВД России по региону.

Следователи выяснили, что злоумышленник преследовал ребенка и вскоре напал на него на улице Добролюбова.

«Подозреваемый стал угрожать несовершеннолетней ножом и предпринял попытку совершить противоправные действия, однако на крики ребенка прибежали прохожие, которые спугнули мужчину, и тот скрылся», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчину удалось задержать в короткие сроки по горячим следам на одной из станций новосибирского метрополитена. При досмотре подозреваемого в совершении преступления у него нашли рукавицы девочки.

Задержанным является 54-летний житель города, уже судимый за угрозу убийством.

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