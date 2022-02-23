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В Новосибирске мужчина напал на девочку с ножом и украл у нее рукавицы

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на девочку

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Сотрудники полиции задержали в Новосибирске мужчину, который ранее напал с ножом на 11-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте МВД России по региону.

Следователи выяснили, что злоумышленник преследовал ребенка и вскоре напал на него на улице Добролюбова.

«Подозреваемый стал угрожать несовершеннолетней ножом и предпринял попытку совершить противоправные действия, однако на крики ребенка прибежали прохожие, которые спугнули мужчину, и тот скрылся», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчину удалось задержать в короткие сроки по горячим следам на одной из станций новосибирского метрополитена. При досмотре подозреваемого в совершении преступления у него нашли рукавицы девочки.

Задержанным является 54-летний житель города, уже судимый за угрозу убийством.

Ранее в Новой Москве произошла массовая драка с поножовщиной. Участники драки были задержаны и доставлены в отделение МВД для установления деталей произошедшего. Известно также, что среди пострадавших есть два брата.

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