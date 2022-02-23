В Луганске произошел взрыв у троллейбусного депо

У троллейбусного депо в Луганске прогремел взрыв. Об этом сообщает представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет РИА новости.

«В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — сообщается в Telegram-канале.

Сейчас на место взрыва прибыли оперативные службы и правоохранительные органы.

О пострадавших и разрушениях пока нет информации.

Сегодня ночью также произошел взрыв в Донецке у телецентра.