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В Колумбии легализовали аборты

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Конституционный суд Колумбии вынес судебное решение, легализующее аборты вплоть до 24-й недели беременности. Об этом сообщает The Guardian.

Раньше аборты в Колумбии разрешались только в случаях, когда существовал риск для жизни или здоровья беременной матери; наличии опасных для жизни пороков развития плода; или когда беременность наступила в результате изнасилования, инцеста или искусственного оплодотворения без согласия женщины. В противном случае, прохождение процедуры аборта было уголовно наказуемым деянием.

«Мы празднуем это решение как историческую победу женского движения в Колумбии, которое десятилетиями боролось за признание своих прав. Теперь вместо того, чтобы наказывать их, колумбийским властям придется признать их автономию над своим телом и своими жизненными планами», — заявила руководитель правозащитной организации Amnesty International в Америке Эрика Гевара-Росас.

Ранее аборты были легализованы в Сан-Марино, а доступ к ним был упрощен в Аргентине и Мексике.

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