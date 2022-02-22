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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В России обновили рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Минздрав России обновил временные методические рекомендации по диагностике и лечению коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

В новую версию внесли дополнения и корректировки по лечению пациентов с COVID-19 с учетом новых научных данных и клинической практики.

«Включены рекомендации по организации медицинской помощи пациентам с COVID-19 из групп риска при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител в условиях дневного стационара», — указали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что из-за интенсивного распространения «омикрон»-штамма коронавируса были выделены приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения. При этом в сообщении министерства отмечается, что основным подходом в лечении COVID-19 должно оставаться упреждающее назначение лечения до развития симптомов, угрожающих жизни и здоровью.

В России за прошедшие сутки госпитализировали еще 17 294 пациента с коронавирусом. Всего за последний день было выявлено 135 172 новых случая заражения, выздоровели 164 293 человека, скончались 796.

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Коронавирус 2019-nCoV
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