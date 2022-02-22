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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Brand Analytics рассказал, как россияне в соцсетях отнеслись к признанию ЛНР и ДНР

Brand Analytics: большинство россиян в соцсетях поддержали признание независимыми ЛНР и ДНР

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Brand Analytics проанализировал реакцию в российских социальных медиа после обращения президента России Владимира Путина, в котором он сообщил о признании ЛНР и ДНР независимыми, сообщает РИА «Новости».

Согласно данным, порядка12,6 тысяч российских авторов соцмедиа высказались по данной теме. Среди тех, кто однозначно выразил свою позицию, 86% поддержали решение президента, 14% высказывались против.

Анализ данных проводился в течение трех часов после выступления президента — с 22:00 – 01:00 по московскому времени.

Отмечается, что резкий рост интереса к теме ЛНР и ДНР в российском интернете начался еще 14 февраля и к 21 февраля вырос с 20 тысяч до 200 тысяч упоминаний в сутки. Основными площадками для обсуждений являются соцсети «ВКонтакте» и «Однокласники», а также Facebook и Twitter.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, и которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территориях.

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