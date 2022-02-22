СК России проведет расследование после взрыва автомобиля на трассе Донецк — Горловка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва на трассе Донецк — Горловка.

«Бастрыкин поручил ГСУ СК России тщательно расследовать это преступление и установить всех причастных к нему лиц», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что на трассе сработало самодельное взрывное устройство, в результате погибли три человека, находящиеся в машине. По словам начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, взрыв устроили украинские диверсанты.

До этого Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели двух жителей Донбасса при обстреле со стороны вооруженных сил Украины.