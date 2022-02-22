Более 20 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за последние сутки

Более 20 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за последние сутки. Об этом сообщает пограничное управление Федеральной службы безопасности России по региону, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что за сутки российскую границу пересекли прядка 21 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик.

18 февраля руководства ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Позже еще ряд российских регионов сообщили о готовности принять и разместить беженцев.

По состоянию на 22 февраля, в Россию эвакуировали около 70 тысяч беженцев из Донбасса. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Ранее сообщалось, что более 2 тысяч жителей Донбасса, эвакуированных в Ростовскую область, получили выплаты по 10 тысяч рублей.