Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В России госпитализировали еще 17 294 человека с COVID-19 11:18
Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского 11:10
Британия расценивает бронетехнику вблизи Донбасса как «вторжение» России на Украину 11:07
СК России проведет расследование после взрыва автомобиля на трассе Донецк —... 11:03
США рассказали о «претензиях» Москвы на все территории Российской империи 11:02
Банки попросили поднять им лимиты по выдаче потребительских кредитов 11:00
Индексы Мосбиржи и РТС продолжили снижение на открытии торгов 10:55
Ученые предположили существование древнего континента — Балканатолии 10:55
В Госдуме опровергли заявление о признании ДНР и ЛНР в границах областей 10:55
Большунов и Непряева выступят на этапе Кубка мира в Лахти 10:54

Более 20 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за последние сутки

ФСБ: более 20 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с РФ в Ростовской области за сутки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Батурин/РИА «Новости»

Более 20 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за последние сутки. Об этом сообщает пограничное управление Федеральной службы безопасности России по региону, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что за сутки российскую границу пересекли прядка 21 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик.

18 февраля руководства ДНР и ЛНР на фоне нарастающей угрозы боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию, изначально в Ростовскую область. Позже еще ряд российских регионов сообщили о готовности принять и разместить беженцев.

По состоянию на 22 февраля, в Россию эвакуировали около 70 тысяч беженцев из Донбасса. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Ранее сообщалось, что более 2 тысяч жителей Донбасса, эвакуированных в Ростовскую область, получили выплаты по 10 тысяч рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть