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В Оренбурге пенсионер попал в больницу после того, как на него упала глыба льда

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Оренбургское отделение полиции устанавливает обстоятельства получения травм местным жителем.

Как сообщается на сайте УМВД по Оренбургской области, в правоохранительные органы поступило заявление о госпитализации 69-летнего оренбуржца. Медики диагностировали у пенсионера открытую черепно-мозговую травму, перелом свода основания черепа и ушиб головного мозга.

По версии очевидцев, которых опросили сотрудники полиции, мужчина пострадал возле дома на улице 70 лет ВЛКСМ. Они показали, что на пенсионера упала с крыши глыба льда.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске упавшая с крыши глыба льда чуть не убила женщину с ребенком.

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