Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Эксперт Кувиков рассказал, как избежать мошенничеств в предпраздничный шоппинг 08:12
В Москве задержан таксист, сбивший пятилетнего ребенка 08:10
Небензя: Киев по-прежнему обязан выполнить Минские соглашения 08:01
В МИД Казахстана рассказали о позиции страны по признанию ДНР и ЛНР 08:01
Президент ОКР Поздняков рассказал, чего не хватало россиянам в Пекине 07:54
Вратарь сборной России по хоккею назвал самый эмоциональный момент на Играх 07:33
В ООН высказались об отправке российской армии в Донбасс 07:28
CNN: Блинкен еще не отменял встречи с Лавровым 07:27
Китай призвал все стороны в ситуации вокруг Украины продолжить диалог 07:23
Потанин — о сборной России по хоккею на ОИ: это пока не «Красная... 07:19

Вильфанд рассказал о превышении температурной нормы в России

Вильфанд: температура после 23 февраля будет превышать норму по всей России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура значительно будет превышать норму на всей территории России 23 февраля, за исключением Чукотки, а к субботе существенно потеплеет и там. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Температура будет превышать норму на всей территории России. Превышение составит от 4 до 16°C. Погода будет мягкой, умеренной, несуровой», — подчеркнул Вильфанд.

Он подчеркнул, что в центре Европейской части России после 23 февраля ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура составит от 0 до +2°C, а превышение нормы составит порядка 8°C.
Вильфанд добавил, что даже для 8 марта – это очень редкое тепло.

Ранее ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что воздух в Московском регионе на предстоящей неделе прогреется до +5°C.

Он отметил, что первая половина следующей недели пройдет под влиянием североатлантического циклона «Антониа». Ожидаются осадки в смешанной фазе. Ночами в Москве ожидается от 0 до +2°C, а днем в пределах +2…+4°C. Уже во вторник после полудня ожидается +5°C. Это на 7…10°C теплее устоявшейся нормы, что соответствует климату начала апреля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть