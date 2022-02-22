Вильфанд рассказал о превышении температурной нормы в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура значительно будет превышать норму на всей территории России 23 февраля, за исключением Чукотки, а к субботе существенно потеплеет и там. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Температура будет превышать норму на всей территории России. Превышение составит от 4 до 16°C. Погода будет мягкой, умеренной, несуровой», — подчеркнул Вильфанд.

Он подчеркнул, что в центре Европейской части России после 23 февраля ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура составит от 0 до +2°C, а превышение нормы составит порядка 8°C.

Вильфанд добавил, что даже для 8 марта – это очень редкое тепло.

Ранее ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что воздух в Московском регионе на предстоящей неделе прогреется до +5°C.

Он отметил, что первая половина следующей недели пройдет под влиянием североатлантического циклона «Антониа». Ожидаются осадки в смешанной фазе. Ночами в Москве ожидается от 0 до +2°C, а днем в пределах +2…+4°C. Уже во вторник после полудня ожидается +5°C. Это на 7…10°C теплее устоявшейся нормы, что соответствует климату начала апреля.