Россиянин скончался во время перелета на внутреннем рейсе

Россиянин умер на борту самолета, который 21 февраля выполнял рейс Казачинское — Иркутск. Об этом сообщает kp.ru.

В полете, за полчаса до прибытия в воздушную гавань Иркутска, одному из пассажиров стало плохо. Бортпроводники попытались оказать ему помощь, но вскоре 47-летний мужчина скончался.

Сообщается, что посадка прошла успешно в 19:50 по местному времени (14:50 мск).

Отмечается, что другим пассажирам авиарейса также была оказана вся необходимая помощь.

Причину смерти пассажира будут выяснять специалисты. По информации издания, мужчина страдал от серьезного заболевания.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года прошло 50 лет с известной авиакатастрофы в перуанских джунглях. Тогда разбился самолет Lockheed L-188 Electra, попавший в сильную грозу. В результате авиакатастрофы погиб 91 человек, однако особую известность этот случай приобрел в связи с историей единственной выжившей — 17-летней девушки Джулианы Кепке, которая раненой в течение одиннадцати дней в одиночку пробиралась сквозь джунгли к людям. «Газета.Ru» вспомнила подробности этой истории.