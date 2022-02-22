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Вирусолог заявил об особом иммунитете от COVID-19 у россиян

Вирусолог Чумаков: россияне могли перенести другой коронавирус, что дало защиту от COVID-19

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков заявил, что россияне, не болевшие COVID-19, ранее могли перенести инфекцию, вызванную другим коронавирусом, что дало перекрестный иммунитет, который защищает в нынешнюю пандемию. Об этом сообщает URA.RU.

«Таких людей очень немного, но они есть. Непонятно, почему они не заболевают. Возможно, они когда-то переносили другую коронавирусную инфекцию, которая дала перекрестный иммунитет и невосприимчивость. Вообще, этот вопрос неизвестен, но, с другой стороны, очень многие люди перенесли инфекцию бессимптомно», — рассказал Чумаков.

По словам научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолога Анатолия Альтштейна, ни разу не болевшие люди имеют специфический иммунитет. Он подчеркнул, что у них может быть снижено количество рецепторов, а также существовать иные защитные механизмы, о которых не знают специалисты.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, почему не стоит принимать иммуномодулирующие препараты для профилактики ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции.

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