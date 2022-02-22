Право на получение бесплатных лекарств имеют порядка 20 миллионов россиян

Около 20 миллионов граждан России имеют право на получение бесплатных лекарств. Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики РУДН Мария Петровская в разговоре с агентством «Прайм» отметила, что около 75% из них предпочитают получать деньги вместо препаратов.

Отмечается, что список бесплатных препаратов утверждается правительством и регулярно меняется.

Список тех, кто имеет право на бесплатные лекарства, перечислен в Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ №890 от 30 июля 1994 года. Отмечается, что на руки выдается только тот объем препаратов, который необходим для поддержания состояния здоровья льготника.

Бесплатные лекарства положены инвалидам, ветеранам, героям России и СССР, героям Соцтруда. В некоторых регионах России льгота распространяется на многодетные семьи или семьи с детьми до трех лет, детьми-инвалидами.

Отмечается, что речь идет не только о лекарствах, но и о других медицинских товарах и специальном питании.

Ранее сообщалось, что доступность лекарств для жителей сел повысят в Подмосковье.