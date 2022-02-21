СК возбудил дело по факту обстрела погранпункта под Ростовом

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела погранпункта Пограничного управления ФСБ РФ (ПУ ФСБ РФ) по Ростовской области.

«Примерно в 9 часов 50 минут утра, неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя артиллерийское вооружение неустановленного образца, произвели обстрел приграничной территории Неклиновского района Ростовской области. В результате произошло попадание снаряда на участок <> в 150 метрах от государственной границы Российской Федерации и Украины, а также было уничтожено служебное помещение, используемое сотрудниками (ПУ ФСБ РФ)», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство общеопасным способом». На месте инцидента работают сотрудники центрального аппарата СК РФ.

Ранее министерство внутренних дел Украины назвало «провокацией» заявления об обстреле позиций пограничников в Ростовской области.

В ФСБ России сообщали, что выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил здание погранпункта. В результате инцидента никто не пострадал.