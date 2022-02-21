В ДНР заявили, что еще один мирный житель погиб под обстрелами в Донбассе

Мирный житель погиб в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных сил. Об этом заявила народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Обстрелом вооруженных сил Украины убит мирный житель Трудовских», — говорится в сообщении.

Ранее в НМ ДНР сообщали, что один военный ДНР и один мирный житель погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ.

Также представительство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявило, что в результате обстрелов территории ЛНР со стороны ВС Украины 20 февраля погибли два мирных жителя.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело по факту произошедшего.