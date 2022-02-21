Школьница утонула в бассейне после того, как ее волосы засосало в слив

Школьница в Бразилии утонула в бассейне, после того, как ее волосы засосало в сливное отверстие, сообщает Mirror. Трагедия произошла на вечеринке по случаю дня рождения бабушки девочки.

По информации СМИ, погибшую зовут Мариана душ Аньос Фариа, ей было девять лет. Она вместе с родителями пришла отмечать 75-летие бабушки. Пока взрослые отдыхали, школьница прыгнула в бассейн и нырнула под воду.

Марина оказалась слишком близко к сливу, поэтому ее волосы засосало в канализационное отверстие с такой силой, что она не смогла выплыть на поверхность воды. Семья пыталась спасти девочку, но к тому времени, когда школьницу вытащили из воды, она уже не дышала. Приехавшие врачи лишь зафиксировали смерть девочки.

«С огромной болью в сердце мы получаем известие о том, что наша дорогая ученица Мариана отправилась в рай», — опубликовано на сайте школы, в которой училась бразильянка.

Ранее в США по ДНК опознали девушку, утонувшую 55 лет назад.