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Экспрет предупредил об активизации мошенников перед праздниками

Эксперт Куценко предупредил, что мошенники рассылают вредоносные промокоды под видом акций

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Руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко предупредил россиян, что мошенники традиционно активизируются перед праздниками, в том числе перед 23 Февраля и 8 Марта. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

По его словам, многие популярные онлайн-магазины и бренды используют праздники, чтобы напомнить покупателям о себе, сделать выгодное предложение, подарить промокод в честь праздника, а злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции.

Эксперт пояснил, что промокод поступает в виде pdf-файла с сертификатом, а заражение устройства происходит, когда жертва открывает файл.

Он посоветовал внимательно следить, от кого приходят сообщения: если пользователь не подписан на рассылку от бренда, едва ли он может получить от него письмо, — и тщательно проверять отправителей. «Проверить корректность домена можно на официальном сайте компании, перейдя по ссылке из поисковой системы», — сказал Куценко.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев перечислил семь фраз, которые являются самыми популярными у телефонных мошенников, когда они звонят под видом сотрудников банка или «Госуслуг».

Стоит насторожиться, если собеседник начинает общение с фразы «я из Следственного комитета (полиции, ФСБ, прокуратуры), мы выявили в банке мошенника, помогите его изобличить». Эксперт пояснил, что все сотрудники правоохранительных органов не будут обращаться по таким вопросам по телефону.

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