Третий регион России объявил ЧС из-за прибытия беженцев

В пресс-службе МЧС России заявили, что режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием беженцев из Донбасса введен в Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ – Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера», — говорится в заявлении пресс-службы МЧС.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки из Ростовской в Воронежскую область на поездах перебралось порядка двух тысяч человек. Приблизительно еще 3,4 тыс. беженцев из Донбасса ожидают в Курской Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В МЧС подчеркнули, что в понедельник, 21 февраля, планируется организовать отправку еще 15 поездов с беженцами из ЛНР и ДНР.

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что более 53 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией.

Он подчеркнул, что более 60% прибывших в пункты временного размещения – это дети. По словам Чуприяна, основная задача сейчас – создание максимально комфортных условий для их проживания.