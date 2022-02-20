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Россиянам рассказали об ошибках при воспитании щенка

Кинолог Голубев назвал главные ошибки при воспитании щенка

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, какие ошибки допускают люди в воспитании щенков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, владельцам иногда кажется, что щенки не нуждаются в обучении командам, потому что еще маленькие. Однако воспитывать собаку нужно с 2-3 месяцев. Из-за того, что нервная система у щенков еще не развита, длительные тренировки могут быть утомительными для них, поэтому не стоит перегружать питомца.

Также нужно установить определенные правила, чтобы собака знала, что можно, а что категорически нельзя в доме. От ранее установленных запретов нельзя отказываться или постоянно их менять, так как животное будет жить в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить. Таким образом можно вырастить неуверенного в себе и тревожного питомца.

Кроме того, щенка нужно с первых месяцев приучать к отсутствию хозяина и одиночеству в целом. Если резко сокращать общение с собакой, то у нее может развиться страх, вызванный одиночеством. Чтобы этой проблемы не возникло, кинолог советует оставлять питомца в отдельной комнате сначала на небольшие промежутки времени – 5, 10, 15 минут, а позже и на час-два. Постепенно собака должна привыкнуть ждать.

«Позаботьтесь и о том, чтобы у собаки была возможность развлечь себя самостоятельно. Для этого приобретите различные игрушки, которые смогут занять ее на время вашего отсутствия», — подчеркнул Голубев.

Ранее кинолог объяснил резкие перемены в поведении собаки.

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