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Россияне рассказали, что хотели бы получить в подарок на 23 февраля и 8 марта

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Траты на подарки к 23 февраля и 8 марта значительно отличаются, следует из опроса маркетплейса Ozon, поступившего в «Газету.Ru».

Подарки для женщин обойдутся примерно вдвое дороже, чем для мужчин. Мужчины не хотят получать носки, на которые больше всего и растет спрос на онлайн-платформах. Однако, 2% мужчин признались, что носки в качестве подарка их абсолютно устраивают. Каждый десятый опрошенный мужчина будет рад любому подарку.

Выбор россиянок все чаще падает и на удобные мужские аксессуары. Спрос на мужские рюкзаки увеличился вдвое в годовом отношении, на зонты, кошельки, ключницы и визитницы — в 2,3 раза.

В этом феврале ярко проявился тренд на покупку подарков по интересам. В период с 10 по 17 февраля на Ozon в топ быстрорастущих категорий попали товары для рыбалки и охоты. В списке популярных товаров — эхолот, мощный бинокль и комплект раций. Для любителей бани выбирают большой подарочный набор из 6 предметов в тубусе.

Каждая шестая россиянка в опросе точно знает, что она хочет получить в подарок и ее не устроит просто любой презент. Почти четверть (21%) респонденток не обрадуются, получив в подарок что-то для хозяйства — сюда входят кухонные принадлежности, текстиль и техника для дома. Также в антирейтинг подарков попали сладости и товары для душа. Цветы же все еще остаются популярным презентом — без них 8 марта не представляют треть респонденток. В топ желанных подарков ожидаемо вошли парфюм (28%), а также косметика (20%), гаджеты (18%) и ювелирные украшения (16%).

Почти 40% опрошенных собираются потратить на подарок к 23 февраля от 1 до 2,5 тыс. руб. 17% не планируют покупать презенты дороже 1 000 руб. И только 11% россиянок готовы расстаться с суммой более 5 тыс. руб.

На подарки к 8 марта 36% опрошенных планируют потратить от 2 до 4,5 тыс. руб. Еще 19% будут искать подарки дороже 5 тыс. руб. Дарить символические презенты стоимостью до 1 000 руб. будут 8% опрошенных.

Средняя сумма подарка на гендерные праздники в этом году составляет порядка 3 500 руб. — это на 6,5% выше, чем в прошлом году.

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