Губернатор Ростовской области подписал указ о введении режима ЧС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса. Распоряжение опубликовано на портале регионального правительства.

«Признать обстановку, сложившуюся к 19 февраля 2022 года на территории муниципальных образований Ростовской области, обусловленную значительным увеличением прибытия граждан из приграничных с Ростовской областью территорий, чрезвычайной ситуацией регионального характера», — говорится в документе.

Режим ЧС введен с 10.00 на территории всех муниципалитетов Ростовской области. Голубев также распорядился привлечь к проведению мероприятий по ликвидации ЧС силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области и последовать этим рекомендациям главам администраций городских округов и муниципальных районов, а также организовать работу пунктов временного проживания и питания для прибывающих в Ростовскую область беженцев из ДНР и ЛНР.

Ранее в самопровозглашенных Донецкой Луганской народных республиках начали массовую эвакуацию граждан на территорию России в связи с угрозами, исходящими от ВС Украины, а позднее там объявили о всеобщей мобилизации.