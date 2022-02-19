В ДНР предотвратили несколько терактов украинских спецслужб

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР было предотвращено за последние дни несколько терактов украинских спецслужб. Видеообращение опубликовано в его Telegram.

«Идут масштабные обстрелы Украиной территорий Донецкой и Луганской народных республик. По нам бьют минометами, гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией, стреляют из танков. Народная милиция сдерживает противника ответным огнем», — сказал Пушилин.

Глава ДНР подписал указ о всеобщей мобилизации. Он призвал мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своих семей и защитить Донбасс.

Днем ранее в связи с угрозой для мирных жителей Пушилин также объявил о начале массовой эвакуации граждан в Россию, в первую очередь женщин с детьми и пожилых. По его данным, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.