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В ДНР сообщили об угрозе водоснабжению региона из-за обстрелов ВСУ

Басурин: обстрелы ВСУ создали угрозу водоснабжению 40 населенных пунктов ДНР

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что из-за обстрелов ВСУ создана угроза водоснабжению 40 населенных пунктов региона, сообщается в Telegram ведомства.

Отмечается, что ситуация на линии соприкосновения остается критической: украинские силовики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры региона. Так, на Донецком направлении ВСУ открыли огонь из минометов по населенному пункту Васильевка, в результате чего он был обесточен. Также остановлена работа насосной станции, что поставило под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов, говорится в сообщении.

Донецкую фильтровальную станцию перевели на резервную подачу воды.

Представители ДНР сообщили о фактах нарушения в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ДНР сообщили о повреждениях трансформаторных станций нескольких населенных пунктов в результате обстрелов ВСУ.

В связи с угрозой для мирных жителей глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации в Россию. Также он подписал указ о всеобщей мобилизации в ДНР.

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