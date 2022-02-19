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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ДНР назвали количество эвакуированных в Россию жителей

МЧС ДНР сообщило об эвакуации в Россию 6603 жителей республики

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В МЧС самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что после объявления главы Дениса Пушилина о начале массовой эвакуации регион покинули 6603 жителя, из них 2436 детей.

Граждан вывозят автобусами и железнодорожным транспортом.

В ведомстве уточнили, что в пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск МЧС ДНР завершило развертывание пунктов жизнеобеспечения для эвакуированного населения: там для жителей организовали горячее питание, оказание психологической и медицинской помощи. МЧС республики взаимодействует с МЧС РФ для решения проблемных вопросов, возникающих в ходе пересечения границы эвакуированного населения с РФ.

Эвакуация населения началась 18 февраля. Пушилин сообщил, что Украина готовится к силовому захвату Донбасса, жизнь и здоровье граждан могут оказаться под угрозой, в связи с чем он призвал временно покинуть регион в первую очередь детям и пожилым гражданам и выехать в Ростовскую область.

По поручению президента РФ Владимира Путина, эвакуированному населению, прибывающему из ДНР и ЛНР, будет осуществлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, в том числе и для граждан, прибывающих на личном автотранспорте к родным и близким.

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