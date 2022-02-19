В МЧС РФ потребовали начать выплаты беженцам из Донбасса

Врио главы МЧС России Александр Чуприян потребовал на оперативном совещании не затягивать с выплатами беженцам из Донбасса и начать их в течение суток. Об этом сообщает ТАСС.

«Выплаты должны начаться в течение суток. Для этого необходимо организовать бригады и зафиксировать их за каждым пунктом временного размещения для беженцев», — заявил Чуприян.

Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил, что пять миллиардов рублей поступили в Ростовскую область из федерального бюджета для оказания помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что выплаты могут начать уже завра.

18 февраля эвакуацию объявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».